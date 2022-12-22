«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Рабьо

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Адриена Рабьо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер лондонского клуба Микель Артета настаивает на подписании футболиста в зимнее трансферное окно, чтобы усилить полузащиту команды.

27-летний француз выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. Его текущий контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Всего в составе «Ювентуса» он провел 145 матчей, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 37 очков.