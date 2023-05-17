«Арсенал» хочет продлить контракт с Эдегором

17 мая, 12:22
«Арсенал» хочет продлить контракт со своим полузащитником Мартином Эдегором, сообщает журналист Саймон Коллингс.
По информации издания, «канониры» хотят сохранить всех игроков, которые были основными в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что 24-летним полузащитником интересуются в «Баварии», «ПСЖ» и «Барселоне».
Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Эдегор сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.