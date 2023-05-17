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17 мая, 12:22

«Арсенал» хочет продлить контракт с Эдегором

Виталий Косик
Корреспондент
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«Арсенал» хочет продлить контракт со своим полузащитником Мартином Эдегором, сообщает журналист Саймон Коллингс.

По информации издания, «канониры» хотят сохранить всех игроков, которые были основными в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что 24-летним полузащитником интересуются в «Баварии», «ПСЖ» и «Барселоне».

Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Эдегор сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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