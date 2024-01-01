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Сегодня, 22:55

«Арсенал» и Томиясу близки к продлению контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» намерен продлить контракт с защитником Такэхиро Томиясу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны приближаются к завершающей стадии переговоров по новому долгосрочному контракту с повышением зарплаты.

25-летний футболист играет за «Арсенал» с 2021 года. В этом сезоне японец провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
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