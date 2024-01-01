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Сегодня, 22:36

«Ливерпуль» хочет подписать Мбаппе в качестве замены Салаху

«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за подписание Мбаппе
Ана Горшкова
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Ливерпуль» опережает «Реал» в гонке за подписание форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По данным источника, мерсисайдцы рассматривают 25-летнего француза как замену Мохамеду Салаху. Также трансфер Мбаппе позволит «Ливерпулю» сократить разрыв от «Манчестер Сити».

Информируется, что главный тренер «красных» Юрген Клопп уже много лет наблюдает за Мбаппе, и Килиан это ценит, а нынешняя «агрессивная» тактика «Реала» в работе над трансфером оказывается контрпродуктивной.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за парижан во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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