«Ливерпуль» хочет подписать Мбаппе в качестве замены Салаху

«Ливерпуль» опережает «Реал» в гонке за подписание форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По данным источника, мерсисайдцы рассматривают 25-летнего француза как замену Мохамеду Салаху. Также трансфер Мбаппе позволит «Ливерпулю» сократить разрыв от «Манчестер Сити».

Информируется, что главный тренер «красных» Юрген Клопп уже много лет наблюдает за Мбаппе, и Килиан это ценит, а нынешняя «агрессивная» тактика «Реала» в работе над трансфером оказывается контрпродуктивной.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за парижан во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.