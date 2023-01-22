«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд открыл счет в матче

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Он открыл счет в первом тайме, отличившись на 17-й минуте, — 1:0.

25-летний англичанин забил свой 9-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.