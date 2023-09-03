«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на матч 4-го тура АПЛ.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Магальянс, Райс, Виейра, Зинченко, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Линделеф, Мартинес, Дало, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.

Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.