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Сегодня, 18:05

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на матч 4-го тура АПЛ.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Магальянс, Райс, Виейра, Зинченко, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Линделеф, Мартинес, Дало, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.

Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция матча
Англия. Премьер-лига. 4-й тур
03 сент, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
0
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
4
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
5
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
6
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
10
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
11
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
12
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
15
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 3 : 2
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 3 : 0
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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