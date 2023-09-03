Собослаи: «Я рад, что забил свой первый гол за «Ливерпуль», дальше будет больше»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:0) в 4-м туре АПЛ. 22-летний футболист забил один гол.

«Всегда приятно побеждать. Я рад, что забил свой первый гол, дальше будет больше. Мы неплохо справились, быстро повели в счете 2:0 и забили гол во втором тайме. Я сказал после второй или третьей игры, что нам нужно время для того, чтобы сыграться. Мы еще не очень хорошо знаем друг друга, но будем становиться все лучше и лучше», — приводит слова Собослаи ВВС.

«Ливерпуль» набрал 10 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (6 очков).