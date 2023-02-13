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Сегодня, 15:40

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Аякса» Альвареса

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство клуба очень заинтересовано в услугах талантливого мексиканца и планирует сделать предложение летом.

25-летний хавбек выступает за «Аякс» с лета 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне Альварес сыграл за нидерландскую команду 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аякс
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