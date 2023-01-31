«Бенфика» дала добро «Челси» на проведение медосмотра Энцо Фернандеса

Сегодня, 20:02
«Бенфика» дала добро на проведение медосмотра полузащитника Энцо Фернандеса в Португалии, утверждает The Athletic.
Руководство «орлов» и «Челси» все еще не пришли к соглашению по трансферу 22-летнего игрока, но переговоры продолжаются.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить за футболиста более 120 миллионов евро.
Энцо Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.
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Основные источники исследования