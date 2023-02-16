«Арсенал» планирует приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Football Insider.

По информации издания, лондонский клуб планирует попытаться переманить англичанина к себе в команду, поскольку его контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Красные дьяволы» еще не смогли договориться о продлении соглашения и активировали опцию продления на один сезон.

Также сообщается, что главный тренер «канониров» Микель Артета хочет видеть форварда у себя в команде. Испанский специалист является большим поклонником его таланта.

В текущем сезоне 25-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 34 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.