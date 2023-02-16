0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:55

«Арсенал» планирует приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда

Виталий Косик
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Football Insider.

По информации издания, лондонский клуб планирует попытаться переманить англичанина к себе в команду, поскольку его контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Красные дьяволы» еще не смогли договориться о продлении соглашения и активировали опцию продления на один сезон.

Также сообщается, что главный тренер «канониров» Микель Артета хочет видеть форварда у себя в команде. Испанский специалист является большим поклонником его таланта.

В текущем сезоне 25-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 34 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рио Фердинанд назвал главную проблему «Челси»