«Арсенал» предложил 60 миллионов фунтов за полузащитника «Брайтона» Кайседо

«Арсенал» предложил 60 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

На игрока также претендует «Челси», однако «чайки» отвергли предложение «синих» в размере 55 миллионов фунтов.

Руководство и тренерский штаб «Брайтона» рассчитывают удержать 21-летнего игрока до конца сезона.

В нынешнем сезоне эквадорец провел за английский клуб 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.