«Арсенал» предложил 60 миллионов фунтов за полузащитника «Брайтона» Кайседо

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«Арсенал» предложил 60 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
На игрока также претендует «Челси», однако «чайки» отвергли предложение «синих» в размере 55 миллионов фунтов.
Руководство и тренерский штаб «Брайтона» рассчитывают удержать 21-летнего игрока до конца сезона.
В нынешнем сезоне эквадорец провел за английский клуб 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования