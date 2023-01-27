«МЮ» хочет летом купить Осимхена

«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена летом, сообщает Soccernews.nl.

«Осимхен хорош. И если «Наполи» выиграет Серию А в этом сезоне, они его отпустят. «Ман Юнайтед» придется заплатить минимум 120 млн евро, но у клубов АПЛ есть такие деньги, это может случиться. «Манчестер Юнайтед» точно хочет подписать его, но есть и другие клубы, которые планируют это сделать», — сказал журналист Джанлука Ди Марцио.

Осимхен играет за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету 15 голов и 4 результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.

Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.