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Сегодня, 12:21

«МЮ» хочет летом купить Осимхена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена летом, сообщает Soccernews.nl.

«Осимхен хорош. И если «Наполи» выиграет Серию А в этом сезоне, они его отпустят. «Ман Юнайтед» придется заплатить минимум 120 млн евро, но у клубов АПЛ есть такие деньги, это может случиться. «Манчестер Юнайтед» точно хочет подписать его, но есть и другие клубы, которые планируют это сделать», — сказал журналист Джанлука Ди Марцио.

Осимхен играет за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету 15 голов и 4 результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.

Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://www.soccernews.nl/news/exclusief-spits-kost-manchester-united-120-miljoen/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.80

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25%

2.08

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Виктор Осимхен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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