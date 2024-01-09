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Сегодня, 14:30

«Арсенал»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Опубликовано расписание игр «Арсенала» в январе 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Микель Артета, главный тренер ФК «Арсенал».
Фото AFP
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«Арсенал» в январе проведет два матча в английской премьер-лиге: на домашнем стадионе в рамках 21-го тура и на выезде в матче 22-го тура. «СЭ» публикует расписание игр лондонской команды на январь 2024 года. Время начала всех встреч — московское.

Расписание «Арсенала» на январь 2024:

20 января. 15.30. «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

30 января. 22.30. «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

В России официальной трансляции чемпионата Англии нет. Смотреть бесплатно в прямом эфире игры можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Полный календарь и результаты игр «Арсенала» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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