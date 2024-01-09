Сегодня, 14:36
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отреагировал на фотографии экс-одноклубника Джесси Лингарда в социальных сетях.
31-летний англичанин выложил фотографию с занятий в тренажерном зале.
«Ты так и будешь страдать хренью в спортзале или все-таки начнешь играть в футбол?» — написал Скоулз под фотографией.
Лингард находится без клуба с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Ноттингем Форест».
Ранее сообщалось, что полузащитник предложил свои услуги «Барселоне».