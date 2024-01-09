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Скоулз — о фото Лингарда в соцсетях: «Так и будешь страдать хренью в спортзале или начнешь играть в футбол?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джесси Лингард в тренажерном зале.
Фото Соцсети
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отреагировал на фотографии экс-одноклубника Джесси Лингарда в социальных сетях.

31-летний англичанин выложил фотографию с занятий в тренажерном зале.

«Ты так и будешь страдать хренью в спортзале или все-таки начнешь играть в футбол?» — написал Скоулз под фотографией.

Лингард находится без клуба с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Ноттингем Форест».

Ранее сообщалось, что полузащитник предложил свои услуги «Барселоне».

Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
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