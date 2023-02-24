«Арсенал» вместо Беллингема может приобрести полузащитника «Вест Хэма» Райса

«Арсенал» рассматривает возможность покупки полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Football.London.

По данным источника, «оружейники» считают, что у них не хватит финансов, чтобы приобрести игрока «Боруссии» Джуда Беллингема, который стоит около 150 миллионов фунтов стерлингов (169,5 миллионов евро), и поэтому они попытаются подписать Райса, который является более дешевым вариантом.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов расстаться с Райсом за 110 миллионов евро.

24-летний полузащитник играет за «молотобойцев» с лета 2013 года. В этом сезоне он в 29 матчах забил один гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в 2024 году.