«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания защитника «Интера» Бастони

Сегодня, 11:26
«Ливерпуль» может летом сделать предложение о покупке защитника «Интера» Алессандро Бастони.
Как сообщает Fichajes, английскому клубу будет трудно убедить 23-летнего итальянца перейти к ним, если красные не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов.
«Ливерпуль» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ (35 очков).
Ранее информировалось, что «Реал» интересуется защитником.
Бастони выступает за «Интер» с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел за итальянскую команду 26 матчей и отдал 5 результативных передач.
Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.