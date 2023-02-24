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Англия

Сегодня, 11:26

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания защитника «Интера» Бастони

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» может летом сделать предложение о покупке защитника «Интера» Алессандро Бастони.

Как сообщает Fichajes, английскому клубу будет трудно убедить 23-летнего итальянца перейти к ним, если красные не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ (35 очков).

Ранее информировалось, что «Реал» интересуется защитником.

Бастони выступает за «Интер» с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел за итальянскую команду 26 матчей и отдал 5 результативных передач.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

ФК Интер (Интернационале)
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