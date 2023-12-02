«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» и остается лидером АПЛ

Сегодня, 20:04
«Арсенал» на своем поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура АПЛ — 2:1.
Победу лондонцам принесли голы Букайо Саки (6-я минута) и Мартина Эдегора (13-я). За гостей на 86-й минуте отличился Матеус Кунья.
«Арсенал» (33 очка) продолжает лидировать в АПЛ. «Волки» (15) идут на 13-й строчке в турнирной таблице.
В параллельном матче «Бернли» дома разгромил «Шеффилд» — 5:0. По одному голу забили Джей Родригес, Якоб Брун-Ларсен, Зеки Амдуни, Лука Колеошо и Джош Браунхилл.
Гости играли в меньшинстве с конца первого тайма — две желтые карточки получил Оли Макберни.
«Брентфорд» на своем поле обыграл «Лутон» — 3:1. За хозяев отличились Нил Мопе, Бен Ми и Шэндон Баптист. Единственный гол гостей на счету Джейкоба Брауна.