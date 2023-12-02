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Сегодня, 20:04

«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» и остается лидером АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Арсенал» — «Вулверхэмптон».
Фото Reuters
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«Арсенал» на своем поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 14-го тура АПЛ — 2:1.

Победу лондонцам принесли голы Букайо Саки (6-я минута) и Мартина Эдегора (13-я). За гостей на 86-й минуте отличился Матеус Кунья.

«Арсенал» (33 очка) продолжает лидировать в АПЛ. «Волки» (15) идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:1
Вулверхэмптон

В параллельном матче «Бернли» дома разгромил «Шеффилд» — 5:0. По одному голу забили Джей Родригес, Якоб Брун-Ларсен, Зеки Амдуни, Лука Колеошо и Джош Браунхилл.

Гости играли в меньшинстве с конца первого тайма — две желтые карточки получил Оли Макберни.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
5:0
Шеффилд Юнайтед

«Брентфорд» на своем поле обыграл «Лутон» — 3:1. За хозяев отличились Нил Мопе, Бен Ми и Шэндон Баптист. Единственный гол гостей на счету Джейкоба Брауна.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:1
Лутон Таун
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Шеффилд Юнайтед
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