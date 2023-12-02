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Сегодня, 21:30

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу в субботу, 2 декабря. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции английской премьер-лиги. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 13-ти туров АПЛ черно-белые набрали 23 очка и занимают 7-е место в турнирной таблице. Красные дьяволы с 24 баллами располагаются на 6-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ман. Юнайтед

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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