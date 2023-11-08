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Сегодня, 11:00

Аршавин о поездке в Лондон: «Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о недавней поездке в Лондон.

«Меня многие спрашивали: «Как Лондон?» Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас. Я посетил два мюзикла, матч «Тоттенхэма». Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона «Киров», — в него было невозможно втиснуться», — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавина также заявил, что не испытывал ностальгии по Лондону.

«Ностальгии не было. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит. Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», — добавил Аршавин.

Аршавин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Андрей Аршавин
Футбол
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