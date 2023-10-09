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Артета — о победе над «Ман Сити»: «Мы знали, что нам придется бороться, и мы это сделали»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

«Я очень горд. Это произошло в нужный момент с нужными людьми и нужными игроками. Мы знали, что нам придется бороться, и мы это сделали. Необходима хорошая игра, но также и поддержка публики. Это большая победа. Мы начали второй тайм действительно хорошо и играли по-настоящему агрессивно. Замены также помогли нам. В голевом моменте все было на высшем уровне.

Мы доставили сопернику много проблем, как и они нам. Выходить в атаку было нелегко. Нужен правильный тайминг, правильное движение, моменты. Мне нравится наша смелость. Против этой команды бывают трудные моменты. Нужно быть прямолинейными, управлять эмоциями и быть уверенными, что вас не поймают на ошибке", — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» набрал 20 очков и занимает второе место в АПЛ. В следующем туре лондонцы сыграют на выезде с «Челси» 21 октября, а «горожане» в этот же день примут «Брайтон».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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