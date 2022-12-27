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Артета о победе над «Вест Хэмом»: «Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1).

«Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство. Мы с самого начала матча стали играть не так, как хотел соперник, продолжали давить, верить в себя и в итоге заслужили победу. Нкетиа я крепко обнял, потому что он полностью заслужил гол своей игрой. Он показал свои силу, мастерство и умение дождаться момента, а также самообладание. Выдающееся выступление», — приводит слова Артеты BBC Sport.

После этого матча «Арсенал» с 40 очками занимает первое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 14 очками — на 16-й строчке.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Микель Артета
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