Гвардиола заявил, что Холанн еще не набрал форму после травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче третьего раунда Кубка лиги над «Челси» (2:0).

«У нас все нормально, игроками я доволен, ведь соперник сейчас выступает превосходно. Эрлинг Холанн еще не набрал форму, у него с Альваресом может получиться неплохой дуэт. Хорошие игроки должны выступать вместе, не так ли? Хулиан тоже прекрасен, он много забивает», — цитирует испанского специалиста BBC.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел за «Манчестер Сити» 17 матчей, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.