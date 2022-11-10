10 ноября, 11:46
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче третьего раунда Кубка лиги над «Челси» (2:0).
«У нас все нормально, игроками я доволен, ведь соперник сейчас выступает превосходно. Эрлинг Холанн еще не набрал форму, у него с Альваресом может получиться неплохой дуэт. Хорошие игроки должны выступать вместе, не так ли? Хулиан тоже прекрасен, он много забивает», — цитирует испанского специалиста BBC.
В текущем сезоне 22-летний нападающий провел за «Манчестер Сити» 17 матчей, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.
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Основные источники исследования