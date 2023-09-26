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Сегодня, 04:45

Ассоциация профессиональных футболистов Англии предложила помощь в разрешении конфликта тен Хага и Санчо

Сергей Разин
корреспондент
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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) предложила помощь в разрешении разногласий. между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хагом и форвардом Джейдоном Санчо, сообщает The Times.

Ранее партнеры Санчо по команде пытались убедить его извиниться перед тренером, однако 23-летний англичанин отказался.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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