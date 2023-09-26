Сегодня, 20:00
«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Формальные события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».
Видеотрансляции матча на российских телеканалах не запланировано. Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» можно будет в соцсети ВКонтакте.
Кубок Английской футбольной лиги считается менее престижным турниром, чем Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие клубы даже из нижних дивизионов системы футбольных лиг Англии. «МЮ» является действущим победителем турнира.
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