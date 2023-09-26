«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Формальные события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Видеотрансляции матча на российских телеканалах не запланировано. Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» можно будет в соцсети ВКонтакте.

В Премьер-лиге «МЮ» после шести торов идут только на девятой позиции. В Лиге чемпионов команда из Манчестера стартовала с выездного поражения от «Баварии» (3:4). «Кристал Пэлас» по итогам шести туров набрал восемь очков и занимает десятое место. В Премьер-лиге «МЮ» после шести торов идут только на девятой позиции. В Лиге чемпионов команда из Манчестера стартовала с выездного поражения от «Баварии» (3:4). «Кристал Пэлас» по итогам шести туров набрал восемь очков и занимает десятое место.

Кубок Английской футбольной лиги считается менее престижным турниром, чем Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие клубы даже из нижних дивизионов системы футбольных лиг Англии. «МЮ» является действущим победителем турнира.

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