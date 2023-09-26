Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:00

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча Кубка английской лиги

Матч Кубка английской лиги «МЮ» — «Кристал Пэлас» начнется 26 сентября в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«МЮ».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Формальные события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
26 сент, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Кристал Пэлас

Видеотрансляции матча на российских телеканалах не запланировано. Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» можно будет в соцсети ВКонтакте.

В Премьер-лиге «МЮ» после шести торов идут только на девятой позиции. В Лиге чемпионов команда из Манчестера стартовала с выездного поражения от «Баварии» (3:4). «Кристал Пэлас» по итогам шести туров набрал восемь очков и занимает десятое место.

Кубок Английской футбольной лиги считается менее престижным турниром, чем Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие клубы даже из нижних дивизионов системы футбольных лиг Англии. «МЮ» является действущим победителем турнира.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем «Динамо» — «Ак Барс»
Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» и «Челси» могут купить форварда Тони — «Брентфорд» попросит 80 миллионов фунтов