Дубль Маунта принес «Челси» победу над «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом»

«Челси» обыграл «Астон Виллу» на выезде в матче 11-го тура АПЛ — 2:0.

Оба гола забил полузащитник лондонцев Мэйсон Маунт.

«Челси» с 19 очками в 9 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» идет на 16-й строчке с 9 очками в 10 встречах.

Две параллельных игры завершились вничью: «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл» (0:0), а «Вест Хэм» не справился с «Саутгемптоном» (1:1).