Дубль Маунта принес «Челси» победу над «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом»

Сегодня, 17:59
«Челси» обыграл «Астон Виллу» на выезде в матче 11-го тура АПЛ — 2:0.
Оба гола забил полузащитник лондонцев Мэйсон Маунт.
«Челси» с 19 очками в 9 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» идет на 16-й строчке с 9 очками в 10 встречах.
Две параллельных игры завершились вничью: «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл» (0:0), а «Вест Хэм» не справился с «Саутгемптоном» (1:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования