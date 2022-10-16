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Сегодня, 17:59

Дубль Маунта принес «Челси» победу над «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Мэйсон Маунт.
Фото Reuters

«Челси» обыграл «Астон Виллу» на выезде в матче 11-го тура АПЛ — 2:0.

Оба гола забил полузащитник лондонцев Мэйсон Маунт.

«Челси» с 19 очками в 9 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» идет на 16-й строчке с 9 очками в 10 встречах.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
0:2
Челси

Две параллельных игры завершились вничью: «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл» (0:0), а «Вест Хэм» не справился с «Саутгемптоном» (1:1).

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:1
Вест Хэм Юнайтед

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Манчестер Сити 0
Перерыв

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
Мейсон Маунт
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
0
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