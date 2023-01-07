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Сегодня, 14:12

«Астон Вилла» не продаст Мартинеса зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес вряд ли покинет английский клуб этой зимой, сообщает журналист Сесара Луиса Мерло в своих соцсетях.

По информации источника, «Астон Вилла» не планирует продавать Мартинеса этой зимой, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов. Отмечается, что голкипер не хочет покидать английский клуб.

В контракте голкипера с «Астон Виллой» нет отступных, поэтому возможный его трансфер зависит лишь от решения клуба.

30-летний аргентинец присоединился к «Астон Вилле» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 17 матчей, пропустил 20 мячей и четыре раза оставил ворота сухими.

Футбол
ФК Астон Вилла
Эмилиано Мартинес
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