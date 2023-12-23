Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:59

Гол Дзаньоло на 7-й добавленной минуте спас «Астон Виллу» от поражения в матче с «Шеффилдом»

Евгений Козинов
Корреспондент
22 декабря. Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед — 1:1. Николо Дзаньоло.
Фото Reuters
22 декабря. Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед — 1:1.
Фото Reuters
1/2
Telegram Дзен

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилдом» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

В первом тайме голов забито не было. Гости открыли счет на 87-й минуте благодаря голу Кэмерона Арчера. Однако хозяевам удалось отыграться. Полузащитник Николо Дзаньоло, вышедший на замену в конце первого тайма, на 7-й добавленной минуте спас команду от поражения.

«Астон Вилла» набрала 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Шеффилд» идет предпоследним — 9 очков.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
22 дек, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:1
Шеффилд Юнайтед

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Шеффилд Юнайтед
0
Читайте также
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ
Немецкий журналист отметил отсутствие у ВСУ шансов на новые попытки наступления
Косачев назвал последствия конфискации замороженных активов РФ
The Hill узнала об угрозе Европе со стороны Украины
Глава МИД Польши заявил о «зашедших в тупик» военных операциях ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Почеттино надеется, что Джеймс выбыл максимум на 8 недель