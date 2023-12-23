Гол Дзаньоло на 7-й добавленной минуте спас «Астон Виллу» от поражения в матче с «Шеффилдом»

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилдом» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

В первом тайме голов забито не было. Гости открыли счет на 87-й минуте благодаря голу Кэмерона Арчера. Однако хозяевам удалось отыграться. Полузащитник Николо Дзаньоло, вышедший на замену в конце первого тайма, на 7-й добавленной минуте спас команду от поражения.

«Астон Вилла» набрала 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Шеффилд» идет предпоследним — 9 очков.