Почеттино разозлился, когда его спросили, почему Лавия не играет за «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино разозлился на журналиста, который задал вопрос по поводу того, что Ромелу Лавия не играет.

«Такими вопросами вы давите на игроков, которые не играют. У него все хорошо, но ему все еще нужно время, чтобы набрать лучшую форму. Конечно, я разочарован тем, что игрок, который должен быть для нас важным игроком, не помогает команде. Если он пока не играл, то это не потому, что мы в него не верим. Это потому, что есть много других игроков, которые готовы и тренируются. И, возможно, нужно принимать такие решения, чтобы оказать влияние на игроков, которые более готовы, чем другие», — цитирует Football London Почеттино.

19-летний полузащитник перешел в «Челси» из «Саутгемптона» в августе 2023 года за 62 миллиона евро, но с тех пор не провел ни одного официального матча за лондонский клуб.