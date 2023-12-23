Почеттино разозлился, когда его спросили, почему Лавия не играет за «Челси»

Сегодня, 04:20
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино разозлился на журналиста, который задал вопрос по поводу того, что Ромелу Лавия не играет.
«Такими вопросами вы давите на игроков, которые не играют. У него все хорошо, но ему все еще нужно время, чтобы набрать лучшую форму. Конечно, я разочарован тем, что игрок, который должен быть для нас важным игроком, не помогает команде. Если он пока не играл, то это не потому, что мы в него не верим. Это потому, что есть много других игроков, которые готовы и тренируются. И, возможно, нужно принимать такие решения, чтобы оказать влияние на игроков, которые более готовы, чем другие», — цитирует Football London Почеттино.
19-летний полузащитник перешел в «Челси» из «Саутгемптона» в августе 2023 года за 62 миллиона евро, но с тех пор не провел ни одного официального матча за лондонский клуб.