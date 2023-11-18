«Барселона» хочет продлить аренду Канселу — «Ман Сити» устроит только продажа

«Барселона» собирается продлить аренду защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает Sport.es.

По данным источника, «горожан» устраивает только продажа игрока. Причем за сумму в 35 миллионов евро и более.

Контракт защитника с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Канселу выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года. Во второй части прошедшего сезона он на правах аренды играл за «Баварию», а в сентябре присоединился к «Барселоне». За сине-гранатовых 29-летний защитник провел 14 игр, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.