«Барселоне» предложили подписать Невеша в январе 2023 года

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«Барселоне» предложили подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в январе 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонцы, которые ищут замену 34-летнего хавбеку Серхио Бускетсу, могут подписать 25-летнего Невеша за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Невеш забил 2 гола в 11 матчах за «волков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования