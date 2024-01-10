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Сегодня, 12:32

Беллингем пытается убедить Холанна перейти в «Реал»

Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пытается убедить форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна перейти в мадридский клуб, сообщает Cadena SER.

Сообщалось, что футболист может покинуть «Манчестер Сити» за сумму порядка 100 миллионов евро. Опция об отступных в контракте норвежца составляет 200 миллионов евро, но это касается только клубов АПЛ.

В текущем сезоне Холанн провел 22 матча за «Манчестер Сити», забил 19 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Кэтрин Беллис
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