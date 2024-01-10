Беллингем пытается убедить Холанна перейти в «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пытается убедить форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна перейти в мадридский клуб, сообщает Cadena SER.

Сообщалось, что футболист может покинуть «Манчестер Сити» за сумму порядка 100 миллионов евро. Опция об отступных в контракте норвежца составляет 200 миллионов евро, но это касается только клубов АПЛ.