Бернарду Силва считает «Реал» странной командой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает «Реал» странной командой.

«Реал» — странная команда. Иногда кажется, что владеешь игрой, а они внезапно дважды убегают [в контратаку] и забивают два гола. У игроков этой команды отличные индивидуальные качества. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что их нелегко контролировать», — цитирует Силву As.

В этом сезоне «горожане» встречался с мадридцами в четвертьфинале Лиги чемпионов, где проиграли по сумме двух матчей (4:4, 3:4 по пенальти). В серии пенальти голкипер «Реала» Андрей Лунин отразил удар Силвы.