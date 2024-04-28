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Сегодня, 18:35

Бернарду Силва считает «Реал» странной командой

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает «Реал» странной командой.

«Реал» — странная команда. Иногда кажется, что владеешь игрой, а они внезапно дважды убегают [в контратаку] и забивают два гола. У игроков этой команды отличные индивидуальные качества. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что их нелегко контролировать», — цитирует Силву As.

В этом сезоне «горожане» встречался с мадридцами в четвертьфинале Лиги чемпионов, где проиграли по сумме двух матчей (4:4, 3:4 по пенальти). В серии пенальти голкипер «Реала» Андрей Лунин отразил удар Силвы.

 
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