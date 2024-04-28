«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Арсенал» на выезде победил «Тоттенхэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 3:2.

На 15-й минуте встречи полузащитник команды хозяев Пьер Хейбьерг забил автогол. У гостей в первом тайме отличились Букайо Сака и Кай Хаверц. На 87-й минуте форвард «шпор» Хын Мин Сон реализовал пенальти.

Команда Микеля Артеты одержала третью победу подряд и с 80 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. У идущего на второй позиции «Манчестер Сити» 76 очков и 2 игры в запасе.

«Тоттенхэм» набрал 60 баллов и располагается на 5-й строчке в чемпионате Англии.

В следующем туре «канониры» встретятся с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» сыграет против «Челси».

В другом матче дня «Борнмут» разгромил «Брайтон» со счетом 3:0.