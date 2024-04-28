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Сегодня, 17:59

«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в матче АПЛ

Алина Савинова
Игроки «Арсенала».
Фото Reuters
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«Арсенал» на выезде победил «Тоттенхэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 3:2.

На 15-й минуте встречи полузащитник команды хозяев Пьер Хейбьерг забил автогол. У гостей в первом тайме отличились Букайо Сака и Кай Хаверц. На 87-й минуте форвард «шпор» Хын Мин Сон реализовал пенальти.

Команда Микеля Артеты одержала третью победу подряд и с 80 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. У идущего на второй позиции «Манчестер Сити» 76 очков и 2 игры в запасе.

«Тоттенхэм» набрал 60 баллов и располагается на 5-й строчке в чемпионате Англии.

В следующем туре «канониры» встретятся с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» сыграет против «Челси».

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 16:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:3
Арсенал

В другом матче дня «Борнмут» разгромил «Брайтон» со счетом 3:0.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 16:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
3:0
Брайтон

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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