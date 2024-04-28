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Сегодня, 18:58

Постекоглу оценил работу ВАР в матче «Тоттенхэма» с «Арсеналом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал работу системы ВАР в матче 31-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).

«Игру судят не на поле, а где-то в другом месте. Поэтому я больше не праздную голы. Мне это не нравится, но я должен принимать это, как и все остальные», — цитирует тренера журналист Мигель Делани.

Команда Микеля Артеты одержала третью победу подряд и с 80 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» набрал 60 баллов и располагается на 5-й строчке в чемпионате Англии.

В следующем туре «канониры» встретятся с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» сыграет против «Челси».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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