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Сегодня, 16:29

«Тоттенхэм» одержал победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

Алина Савинова
ФК «Борнмут» — «Тоттенхэм».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ — 2:0.
Победу команде принесли голы полузащитника Джеймса Мэддисона и нападающего Деяна Кулушевски.

После этой игры «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии (7 очков). «Борнмут» располагается на 15-й строчке (1 очко).

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
26 авг, 14:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:2
Тоттенхэм Хотспур
Футбол
ФК Борнмут
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
2
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
6
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
8
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
9
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
10
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
13
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
14
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
15
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 0 : 2
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 - : -
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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