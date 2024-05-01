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Идову — о конфликте Салаха с Клоппом: «Момент с Мохамедом намекает на какую-то жесть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» оценил конфликт между главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и нападающим Мохамедом Салахом.

«Где-то я уже видел такую историю. Это же был Жозе Моуринью! Все-таки это же не медиафутбол, где бы, наоборот, это могло бы разлететься, и все бы это потом публиковали. Это бы наоборот привело к популярности. Плюс-минус все, чему я обучаю, как раз тоже надо понимать, на какую аудиторию ты говоришь, на сколько людей, и плюс-минус следить. Здесь то же самое. Даже вот этот момент с Салахом уже намекает прямо на какую-то жесть, что-то пикантное. С моей стороны, я вообще ничего бы не говорил, как минимум. Даже не пытался бы намекать. А тут становится уже даже интереснее», — сказал Идову «СЭ».

31-летний египтянин вышел на замену на 79-й минуте матча против «Вест Хэмом» (2:2) в 35-м туре АПЛ. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.
После матча, комментируя инцидент, Салах заявил, что «если он выскажется о конфликте, то начнется пожар».

Брайн Идову
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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