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Сегодня, 16:46

«Брайтон» может продать Кайседо «Челси» или «Арсеналу» за 90 миллионов фунтов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Брайтон» готов продать полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно за 90 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Independent.

Ранее сообщалось, что клуб не намерен отпускать хавбека, которым интересуются «Челси» и «Арсенал», в зимнее трансферное окно. Сам игрок уже попрощался с командой и пропустил тренировку.

В «Брайтоне» негативно отнеслись к заявлению игрока в соцсетях, но считают, что он сделал его по совету своих представителей.

В нынешнем сезоне 21-летний эквадорец провел за «Брайтон» 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
0
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