«Брайтон» может продать Кайседо «Челси» или «Арсеналу» за 90 миллионов фунтов

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«Брайтон» готов продать полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно за 90 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Independent.
Ранее сообщалось, что клуб не намерен отпускать хавбека, которым интересуются «Челси» и «Арсенал», в зимнее трансферное окно. Сам игрок уже попрощался с командой и пропустил тренировку.
В «Брайтоне» негативно отнеслись к заявлению игрока в соцсетях, но считают, что он сделал его по совету своих представителей.
В нынешнем сезоне 21-летний эквадорец провел за «Брайтон» 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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