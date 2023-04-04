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Роджерс — об уходе из «Лестера»: «Я был абсолютно уверен, что мы сохранили бы место в АПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал свой уход из клуба.

«Я, очевидно, разочарован тем, что ухожу незадолго до конца сезона. Я был абсолютно уверен, что мы добились бы результатов, необходимых для сохранения клуба в АПЛ.

Я всегда буду гордиться тем, чего мы смогли достичь в команде. Никогда не забуду победу над «Челси» на «Уэмбли» в финале Кубка Англии и выход в еврокубки в следующих сезонах», – цитирует Роджерса Mirror.

«Лестер» 2 апреля объявил об уходе Роджерса с поста главного тренера клуба. Английский специалист возглавлял команду с февраля 2019 года. После 28 матчей «Лестер» с 25 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Лестер
Брендан Роджерс
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