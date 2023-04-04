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Сегодня, 14:16

Некоторые игроки «Челси» переодевались в коридоре из-за нехватки мест в раздевалке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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У «Челси» возникла проблема с численностью состава во время работы Грэма Поттера с командой, сообщает The Athletic.

По информации источника, когда в «Челси» решилась проблема с травмами, количество игроков иногда достигало 33-40. В связи с этим лондонцам пришлось переоборудовать раздевалку, чтобы увеличить численность мест. До этого момента некоторые игроки синих были вынуждены переодеваться в коридоре и сидеть на полу во время командных собраний.

«Челси» 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора. После 28 матчей лондонцы с 38 очками занимают 11-е место в АПЛ.

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