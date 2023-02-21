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Сегодня, 18:55

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Лидс»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хави Грасия.
Фото ФК «Лидс»
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Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил английский «Лидс».

Как сообщает пресс-служба, клуб согласовал назначение 52-летнего специалиста на пост главного тренера команды при условии получения специалистом разрешения на работу. Руководство «Лидса» надеется, что первой игрой Грасии на посту главного тренера «белых» станет субботний домашний матч АПЛ против «Саутгемптона».

По данным СМИ, соглашение тренера с «Лидсом» будет действовать до конца сезона.

Последним место работы Грасии был «Аль-Садд» из Катара, с которым испанец выиграл чемпионат страны. Он возглавлял «Рубин с мая 2016 года по июнь 2017-го. Под его руководством команда заняла 10-е место в чемпионате России.

«Лидс» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы АПЛ нынешнего сезона, набрав 19 очков в 23 играх.

Источник: ФК Лидс
ФК Лидс
Хави Грасия
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