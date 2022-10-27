Реднапп о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек»

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал «СЭ» решение форварда Романа Павлюченко завершить карьеру. Российский футболист играл под руководством английского специалиста с 2008-го по 2012-й год.
— Фантастический бомбардир завершил карьеру. Пав был действительно хорошим игроком, топ-футболистом, а также прекрасным человеком, — заявил британский тренер.
Всего на клубном уровне Павлюченко провел 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.
В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.