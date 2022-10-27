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Сегодня, 20:13

Реднапп о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек»

Гоша Чернов
Корреспондент
Роман Павлюченко.
Фото AFP
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал «СЭ» решение форварда Романа Павлюченко завершить карьеру. Российский футболист играл под руководством английского специалиста с 2008-го по 2012-й год.

— Фантастический бомбардир завершил карьеру. Пав был действительно хорошим игроком, топ-футболистом, а также прекрасным человеком, — заявил британский тренер.

Всего на клубном уровне Павлюченко провел 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.

В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.

17&nbsp;октября 2007 года. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 2:1. Радость Романа Павлюченко после гола в&nbsp;ворота англичан. Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда

Роман Павлюченко
ФК Тоттенхэм Хотспур
Харри Реднапп
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