Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

27 октября, 23:12

«Лидс» не планирует увольнять главного тренера Марша до паузы на чемпионат мира

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главному тренеру «Лидса» Джесси Маршу пока не грозит увольнение, пишет Daily Mail.

Руководство «Лидса» обеспокоено серией из восьми матчей без побед, но готово дать 48-летнему американцу время для исправления результатов.

До паузы на чемпионат мира «Лидсу» остается сыграть четыре матча — вероятно, тогда клуб и примет решение насчет дальнейшего сотрудничества с Маршем.

«Белые» проиграли все четыре последних матча в АПЛ, в результате чего опустились в зону вылета.

В прошлом сезоне Марш, придя на место Марсело Бьелсы, решил задачу по выживанию в премьер-лиге.

ФК Лидс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Скандал в американском бодибилдинге: спортсменки жалуются на сексуальную эксплуатацию
В Сети появилось фото израильского паспорта Ксении Собчак
Путин указал на предпринятые Западом шаги на обострение ситуации в мире
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Реднапп о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек»