«Лидс» не планирует увольнять главного тренера Марша до паузы на чемпионат мира

Главному тренеру «Лидса» Джесси Маршу пока не грозит увольнение, пишет Daily Mail.

Руководство «Лидса» обеспокоено серией из восьми матчей без побед, но готово дать 48-летнему американцу время для исправления результатов.

До паузы на чемпионат мира «Лидсу» остается сыграть четыре матча — вероятно, тогда клуб и примет решение насчет дальнейшего сотрудничества с Маршем.

«Белые» проиграли все четыре последних матча в АПЛ, в результате чего опустились в зону вылета.

В прошлом сезоне Марш, придя на место Марсело Бьелсы, решил задачу по выживанию в премьер-лиге.