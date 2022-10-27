«Лидс» не планирует увольнять главного тренера Марша до паузы на чемпионат мира

27 октября, 23:12
Главному тренеру «Лидса» Джесси Маршу пока не грозит увольнение, пишет Daily Mail.
Руководство «Лидса» обеспокоено серией из восьми матчей без побед, но готово дать 48-летнему американцу время для исправления результатов.
До паузы на чемпионат мира «Лидсу» остается сыграть четыре матча — вероятно, тогда клуб и примет решение насчет дальнейшего сотрудничества с Маршем.
«Белые» проиграли все четыре последних матча в АПЛ, в результате чего опустились в зону вылета.
В прошлом сезоне Марш, придя на место Марсело Бьелсы, решил задачу по выживанию в премьер-лиге.