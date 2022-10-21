Канчельскис: «У Роналду на голове корона. Не считаю это поведением достойным мировой звезды»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отстранение игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду от тренировок с основной командой.

«Не считаю это поведением достойным для мировой звезды. Это совсем не правильно. Ему дали заслуженное наказание. Сослали его играть за вторую команду. Я думаю, что с ним попрощаются или найдут способ, как бы с ним расстаться. Это неспортивное поведение. Это неуважение к тренерскому штабу, футболистам и болельщикам. Так нельзя себя вести. Ни Пеле, ни Марадона, ни Беккенбауэр, ни другие великие футболисты так бы не поступили. У Роналду на голове корона, раз он так безобразно повел себя по отношению ко всем. Будет целесообразно и правильно, если они с ним расстанутся. Я думаю, что будут договариваться о цене отступных», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Алексеевой Дарье.

Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября. После этой игры португалец был отстранен от тренировок с основой.