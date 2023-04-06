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Сегодня, 17:55

Бывший нападающий «Челси» Браун объявил о завершении карьеры в 26 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-форвард «Челси» Иззи Браун объявил об уходе из спорта. В январе этого года Брауну исполнилось 26 лет.

«Я правда не знаю с чего начать, хотя всегда думал, что когда-нибудь придется это написать, просто не думал, что этот день настанет так скоро. С огромной грустью и тяжелым сердцем сообщаю, что после долгого года борьбы после двух операций на ахилловом сухожилии мне пришлось уйти из профессионального футбола.

Как только я научился ходить, у меня в ногах всегда был мяч. Я прожил мечту, которую большинство не может воплотить в жизнь. Эа это я всегда буду бесконечно благодарен.

Футбол не определяет меня как человека. Я отец, сын, брат и друг, и после футбола я все равно останусь таким. Я прожил свою мечту и воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Каждый клуб, в котором я играл, я очень ценю, что вы верили в меня и дали мне шанс заниматься тем, что я люблю. Наконец, я просто хочу сказать спасибо всем фанатам, которые поддерживали меня и пели мое имя, нет ничего лучше, чем услышать это. Вы для меня целый мир, и всегда им будете", — написал Браун в соцсетях.

С 2013 по 2021 годы форвард находился в системе «Челси». Он провел один матч за основную команду, не отметившись результативными действиями. На правах аренды Браун выступал за «Витесс», «Хаддерсфилд», «Лидс», «Ротерхэм» и «Лутон», Его последней командой стал «Престон».

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