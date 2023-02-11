Эбуэ: «Аршавин был самым молчаливым игроком в «Арсенале»

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Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ рассказал о дружбе с бывшим одноклубником, экс-игроком сборной России Андреем Аршавиным.
«Мы близко общались с Андреем. Он был одним из моих лучших друзей. Были смешные истории, но все было по-дружески.
Главная особенность Аршавина состоит в том, что он очень тихий. Он был самым молчаливым игроком в «Арсенале». Я же любил с ним поболтать. Внутри Андрей отличный человек», — сказал Эбуэ Sport24.
Эбуэ и Аршавин вместе играли за «канониров» с 2009 по 2011 год.