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Эбуэ: «Аршавин был самым молчаливым игроком в «Арсенале»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ рассказал о дружбе с бывшим одноклубником, экс-игроком сборной России Андреем Аршавиным.

«Мы близко общались с Андреем. Он был одним из моих лучших друзей. Были смешные истории, но все было по-дружески.

Главная особенность Аршавина состоит в том, что он очень тихий. Он был самым молчаливым игроком в «Арсенале». Я же любил с ним поболтать. Внутри Андрей отличный человек», — сказал Эбуэ Sport24.

Эбуэ и Аршавин вместе играли за «канониров» с 2009 по 2011 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-ebue-arshavin-byl-samym-molchalivym-igrokom-v-arsenale
Андрей Аршавин
ФК Арсенал (Лондон)
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