Каррагер назвал шоком увольнение Тухеля из «Челси»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

«Это был шок, потому что я думал, что новый режим в «Челси» будет отличаться от режима Романа Абрамовича. Несколько дней назад я сказал, что если бы Абрамович все еще был у власти, мы бы опасались за [будущее] Тухеля. Все из-за того, что произошло с Моуринью, Конте, Анчелотти — множеством замечательных тренеров. Так что для меня [увольнение Тухеля] это огромный шок», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который возглавлял команду с января 2021 года.

49-летний немец возглавлял лондонскую команду с января 2021 года, вместе с ней он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.