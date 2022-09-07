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7 сентября, 17:21

Невин заявил, что его не шокировала отставка Тухеля с поста главного тренера «Челси»

Алексей Еремин

Бывший нападающий «Челси» Пэт Невин прокомментировал отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского клуба.

«Это меня удивило, но не шокировало. Нам понравился Тухель как человек и как тренер. Но «Челси» показывает плохие результаты в гостевых матчах в текущем сезоне. Я не уверен, связано ли это с тем, что Тухель не смог выжать максимум из игроков, или с тем, что новые владельцы захотели сменить главного тренера», — приводит BBC слова Невина.

Сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке Тухеля. 49-летний немецкий специалист возглавлял лондонский клуб с января 2021 года.

Вместе с «Челси» Тухель выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/21, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/62817993
Футбол
ФК Челси
Пэт Невин
Томас Тухель
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