Невилл: «Ливерпуль» превзошел ожидания. Грандиозное достижение Клоппа»

Бывший защитник сборной Англии Гэри Невилл оценил результаты «Ливерпуля» в сезоне-2023/24.

«Если посмотреть на «Ливерпуль», то никто и близко не ожидал от них таких результатов. Думаю, быть там, где они находятся, — грандиозное достижение для Юргена Клоппа и всей команды», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 71 очко в 32 матчах. 21 апреля красные сыграют с «Фулхэмом». Начало — в 18.30 мск.

Ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп объявил о том, что покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона.