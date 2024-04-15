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Сегодня, 17:00

«Эвертон» обжаловал снятие двух очков за нарушение финансовых правил

Руслан Минаев
Игроки «Эвертона».
Фото Reuters
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«Эвертон» подал апелляцию на решение АПЛ о снятии двух очков в чемпионате Англии, сообщает BBC.

Результат по этому делу будет известен до 24 мая. В последнем матче сезона АПЛ «Эвертон» сыграет с «Арсеналом» 19-го числа.

8 апреля клуб из Ливерпуля наказали за нарушение правил лиги по прибыльности и устойчивому развитию. Штраф касается трехлетнего периода, который завершился в сезоне-2022/23.

Ранее в этом сезоне лига сняла с «Эвертона» 10 очков по причине нарушения финансовых правил. После апелляции штраф был сокращен до 6 очков.

На данный момент команда опустилась на 16-ю строчку в таблице чемпионата Англии — 29 очков.

ФК Эвертон
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