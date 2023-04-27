Чалоба заявил, что «Челси» будет продолжать стараться победить

Защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал неудачный матч команды против «Брентфорда». Он отметил, что в клубе все подавлены очередным поражением.

«Мы стараемся, работаем на тренировках. Но перед воротами какие-то сложности появляются. Я не могу толком объяснить. Все чувствуют это. Все, что можем — стараться и продолжать дальше», — цитирует Чалобу BBC Sport.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Брентфорд» располагается на 9-й строчке — 47 очков.